Куратор общественных проектов Кремля уйдет на работу в Минобрнауки – РБК

Во внутриполитическом блоке Кремля пройдут новые перестановки, пишет РБК. Начальник управления общественных проектов Павел Зенькович станет замминистра образования и науки, а также статс-секретарем ведомства, сообщил изданию источник, близкий к Кремлю, и подтвердил руководитель пресс-службы Минобрнауки Андрей Емельянов.

При этом место Зеньковича в управлении скорее всего займет Сергей Новиков, занимающий пост замначальника управления внутренней политики и отвечающий за информповестку.

Емельянов подтвердил «Ведомостям», что в министерстве ожидают назначения Зеньковича «в самое ближайшее время».

«Ожидаем, что опыт и навыки Павла Зеньковича усилят качество работы министерства во взаимодействии с профильными департаментами администрации президента и Федеральным собранием», - сказал он. Зенькович имеет опыт работы в разных управления администрации президента, правительстве, а также в структурах МИДа, подчеркнул Емельянов.