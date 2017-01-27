США приостановят прием беженцев из некоторых мусульманских стран

Президент США Дональд Трамп в пятницу подпишет указ о приостановке приема беженцев из некоторых стран, в которых преобладает мусульманское большинство, сообщает американское телевидение со ссылкой на Белый дом.

Этим указом также предусмотрено серьезное ужесточение методов отбора для тех, кому будет предоставлено право на убежище в США.

Еще в ходе предвыборной кампании Трамп позволял себе жесткую антиимигрантскую риторику. В частности, он предлагал ввести временный запрет на въезд мусульман в США для защиты американцев от нападений джихадистов. Также он предлагал начать составление психологических портретов, собирать профайлинг на проживающих в США мусульман.