США приостановят прием беженцев из некоторых мусульманских стран
Президент США Дональд Трамп в пятницу подпишет указ о приостановке приема беженцев из некоторых стран, в которых преобладает мусульманское большинство, сообщает американское телевидение со ссылкой на Белый дом.
Этим указом также предусмотрено серьезное ужесточение методов отбора для тех, кому будет предоставлено право на убежище в США.
Еще в ходе предвыборной кампании Трамп позволял себе жесткую антиимигрантскую риторику. В частности, он предлагал ввести временный запрет на въезд мусульман в США для защиты американцев от нападений джихадистов. Также он предлагал начать составление психологических портретов, собирать профайлинг на проживающих в США мусульман.