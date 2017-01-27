Депутаты разработали законопроект об уголовной ответственности за непропуск машин экстренных служб

В Госдуме разработан законопроект, предусматривающий уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до четырех лет в случае, когда отказ водителей пропустить автомобиль полиции, скорой или пожарной служб приводит к смерти людей. Авторы законопроекта - депутаты фракции «Единая Россия» Александр Сидякин, Антон Гетта и Александр Грибов.

По словам Сидякина, в случае отсутствия вреда здоровью людей законопроектом также предусмотрены поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие штраф в размере 1500 руб. и лишение водительских прав сроком от шести месяцев до года.

«Хочу сказать, что синий маячок предполагает только автомобили спецслужб. Речь не идет о машинах депутатов и других авто. Только о спецтранспорте, который служит общественным целям - полиция, "скорая" и МЧС», - подчеркнул Сидякин.

Он добавил, что законопроект будет сегодня внесен на рассмотрение Госдумы.