Трамп и Ньето договорились не обсуждать публично плату за стену на границе

Президенты США и Мексики Дональд Трамп и Энрике Пенья Ньето договорились не допускать публичных высказываний по поводу условий оплаты строительства тысячекилометровой стены на границе двух государств, передает ТАСС.

«Что касается платы за стену на границе, оба лидера признают очевидные разногласия по этому чувствительному вопросу. Президенты договорились урегулировать эти разногласия в ходе всестороннего обсуждения двусторонних отношений и пока не высказываться публично на эту тему», - уточнили в Белом доме.