Комитет Госдумы предложил сделать платным посещение природных парков

У комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды есть предложение сделать платным посещение всех российских природных парков, сообщает RT.

Сейчас граждане платят за вход на территорию охраняемых территорий более высокого статуса - заповедников и национальных парков. Авторы инициативы считают, что плата за вход в природные парки необходима, поскольку они также имеют экологическую и эстетическую ценность, и она смогла бы частично компенсировать антропогенную нагрузку.

Размер входной платы предложено согласовывать властям регионов совместно с экологами. Кроме того, будут льготы для некоторых категорий граждан, сообщает RT со ссылкой на зампредседателя комитета Кирилла Черкасова. Цена билета может составить 1500 руб., считает эколог Сергей Бузмаков. По его мнению, при такой стоимости там должны появиться экскурсии.

По словам эксперта по экологическим вопросам Анны Курбатовой, введение платы уместно, поскольку «рекреационная нагрузка на природные парки велика», посетители вытаптывают газоны и наносят урон природе. С ней согласен и пресс-секретарь Greenpeace России Евгений Усов. Однако некоторые эксперты относятся к идее властей отрицательно. Так, и. о. завкафедрой экологического мониторинга и прогнозирования экологического факультета РУДН Марианна Харламова убеждена, что люди не должны платить за посещение рекреационных зон, поскольку «многие приходят просто погулять с детьми, посмотреть на природу».

Природный парк в России - охраняемый обширный участок природного или культурного ландшафта с наименее строгим охранным режимом. Он может использоваться в рекреационных, природоохранных, просветительских и других целях. Природные парки находятся в ведении субъектов Федерации.

К природным паркам относятся Веппский лес в Ленинградской области, Бажовские места в Свердловской области, Цимлянские пески в Волгоградской области, Голубые озера на Камчатке, Ергаки в Красноярском крае и др.