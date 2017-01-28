Церковь Московского патриархата сообщила об обысках в домах священников на западе Украины

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели обыск в домах священников Ровенской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. В их числе - протоиерей Виктор Земляной, который был организатором и руководителем западной колонны Всеукраинского крестного хода любви, мира и молитвы за Украину, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Крестный ход начался 3 июля 2016 г. на востоке страны из Святогорской лавры, а 9 июля - на западе, из Почаевской лавры.

Препятствовать шествию в ряде регионов пытались радикалы. При этом ряд украинских СМИ и политиков, включая спикера Рады Андрея Парубия, называли шествие провокацией, а его участников пытались причислить к агентам «страны-агрессора». 27 июля, накануне Дня крещения Руси, участники обоих шествий встретились в Киеве и прошли по центру города.

По словам адвоката отца Виктора, обыски были проведены с процессуальными нарушениями. Более того, вооруженные автоматами силовики угрожали применить силу к священнику, а его жену и малолетних детей в грубой форме заталкивали в комнаты и не позволяли выходить из них, сообщает УПЦ. Следственные действия проходили в рамках уголовного производства о разглашении государственной тайны (ст. 328 УК).

Как отмечается в сообщении, обыски также прошли у правозащитника и журналиста, которые защищали права верующих УПЦ в Ровенской области, и это "дает основания считать, что указанная статья может быть лишь поводом для давления и препятствования деле защиты храмов УПЦ от захватов". При этом предписание о проведении обысков у указанных лиц делал судья, который принимал решение о нашумевшем аресте храма УПЦ в селе Птичья Ровенской области.

Как рассказал руководитель юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов, Ровенская область - один из наиболее конфликтных регионов, где с 2014 г. были захвачены 12 храмов УПЦ. «Их количество могло бы быть больше, если бы не усилия отца Виктора и людей, которые ему помогали в этом деле. Своими действиями они предупредили ряд захватов храмов, а в судах принимались решения в пользу религиозных общин УПЦ, пострадавших от рейдерства. Безусловно, такая деятельность не могла остаться вне поля зрения. Я склонен считать, что обыски - способ давления и запугивания, фактически нам говорят: вы не должны защищать свои права, а храмы - от захвата», - заявил он.