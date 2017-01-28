Иран симметрично ответит США на запрет въезда в страну

Ответ Тегерана на запрет иранцам посещать США будет симметричным, говорится в распространенном в субботу заявлении МИД Ирана.

«Решение американских властей по ограничению поездок мусульман в США, хотя и носит временный характер и ограничивается тремя месяцами, является очевидным оскорблением исламскому миру и особенно иранской нации. Вопреки заявлениям о противостоянии терроризму и защите безопасности американского народа это решение является большим подарком экстремистам и их покровителям», - говорится в заявлении иранского внешнеполитического ведомства.

«Правительство Исламской Республики Иран предпримет соответствующие правовые, консульские и политические шаги. До полного устранения унизительных для иранцев ограничений Иран будет предпринимать симметричные действия в интересах защиты прав своих граждан», - подчеркнули в МИД ИРИ.

Это заявление стало реакцией на подписание президентом США Дональдом Трампом указа, который на 90 дней приостанавливает въезд в США граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.