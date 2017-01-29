Трамп запретил в США лоббистскую деятельность в интересах других стран

Президент США Дональд Трамп подписал ряд указов, один из которых предполагает активизацию борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России). Торжественная церемония подписания документов проходила 28 января в Белом доме.

Президент также подписал указы о реорганизации Совета национальной безопасности (СНБ) и о введении запрета на лоббистскую деятельность в отношении сотрудников нынешней исполнительной ветви власти США после их ухода с госслужбы. Срок запрета - пять лет. При этом запрет на ведение лоббистской деятельности в США в интересах других стран бессрочный.

По мнению Трампа, обсуждение реорганизации СНБ происходило «многие годы». Новые меры повысят эффективность работы совета.