В Подмосковье задержаны пятеро подозреваемых в похищении бизнесмена

В Шатурском районе Московской области задержаны пятеро подозреваемых в похищении предпринимателя и в вымогательстве 30 млн руб. за его освобождение, сообщило управление Следственного комитета по региону.

26 января житель города Дзержинский был похищен группой лиц в составе пяти жителей Липецка и Москвы в поселке Шатурторф Шатурского района. Похищенного перевезли и держали в одной из квартир жилого дома на улице Минской в Москве. Его удерживали до 28 января, до освобождения сотрудниками полиции.

Преступники требовали от жены предпринимателя 30 млн руб. за его освобождение.

«В настоящее время пятеро похитителей задержаны. С ними проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании им меры пресечения», - уточняется в сообщении.