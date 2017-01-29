Аэропорт Сочи из-за тумана и снегопада перестал принимать самолеты

Международный аэропорт Сочи работает по фактической погоде, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании «Базэл аэро».

Несколько рейсов из Москвы и Новосибирска отправлены на запасные аэродромы. «Три рейса отправлены на запасной аэродром в Минеральные Воды», - сказал представитель пресс-службы.

В аэропорту Сочи, а также аэропортах прибытия с пассажирами работают представители авиакомпаний.

«Метеорологи прогнозируют улучшение погодных условий в районе аэропорта Сочи к 15.00 по Москве», - сообщили в пресс-службе.