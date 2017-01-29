МИД Франции осудил ужесточение миграционной политики США

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро заявил, что опасения по поводу совершения терактов не являются основанием для лишения убежища беженцев.

«Прием беженцев является обязанностью и проявлением солидарности. У терроризма нет национальности. Дискриминация - не ответ», - так он прокомментировал указ президента США Дональда Трампа об ограничении въезда в США гражданам мусульманских стран.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель осудила действия Трампа по ужесточению миграционной политики.