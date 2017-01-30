Британия направит эсминец в Черное море – Daily Mail

Впервые со времен холодной войны Великобритания направит свой эсминец HMS Diamond в Черное море, сообщает Daily Mail в статье под заголовком «Охотник на Путина». Это происходит на фоне призыва премьер-министра Терезы Мэй объединиться в противостоянии России.

Эсминец королевских ВМФ HMS Diamond оснащен новейшими зенитными ракетами, а на его борту будет находиться до 60 морских пехотинцев. Для них также предусмотрен вертолет Lynx Mk8, который может садиться на палубу корабля. В качестве порта прибытия HMS Diamond издание указывает Одессу.

Боевой корабль возглавит тактическую группу НАТО, а его миссией станет защита 650 британских военнослужащих, принимающих участие в неких секретных учениях на Украине. У эсминца есть и другая цель – «послать четкий сигнал» приверженности Великобритании «защите демократии по всему миру и поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины», заявил министр обороны Великобритании Майкл Фэллон.