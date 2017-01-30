Путин предложил обязать казачьих атаманов отчитываться о доходах

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, обязывающий атаманов войсковых казачьих обществ отчитываться о доходах и расходах, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно поправкам, на атамана войскового казачьего общества возлагается обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Такую же информацию он должен будет предоставлять о супруге и несовершеннолетних детях.

Также поправками определяются условия, при которых члены казачьих обществ, принявшие на себя обязательство по несению государственной и иной службы, будут вправе поступать на должности, на которые распространяются ограничения и запрет, установленные антикоррупционным законодательством.

В частности, предполагается, что член казачьего общества, находящийся на такой должности, не вправе получать в казачьем обществе зарплату и иные выплаты, а также исполнять полномочия, связанные с деятельностью этого казачьего общества, которое приносит доход.

Кроме того, такой член казачьего общества не может быть выдвинут кандидатом на должность атамана, если это повлечет за собой конфликт интересов.