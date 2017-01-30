Спецслужбы США оценят способность России и Китая пережить ядерный удар

Американские спецслужбы и ВС США разрабатывают доклад, содержащий оценку способности руководства России и Китая пережить ядерный удар, сообщает Bloomberg.

Исследование было заказано конгрессом США по инициативе обеих основных партий еще до вступления в должность нового президента Дональда Трампа. Специалисты должны оценить «способность руководства выжить, управлять и контролировать государственные функции» в случае ядерного удара. По данным агентства, доклад должен включать местоположения и описания надземных и подземных объектов, имеющих значение для руководства России и КНР.

В январе Трамп заявлял в интервью Times, что готов рассмотреть возможность снятия ограничений с России в обмен на договоренность с Москвой о сокращении ядерных вооружений. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что увязывать эти вопросы вряд ли будет возможно с экспертной точки зрения.