ВЦИОМ выяснил, чего опасаются россияне

Россияне больше всего боятся международных конфликтов и роста цен, следует из рейтинга индекса страхов ВЦИОМа.

Индекс страхов показывает, насколько высокой кажется россиянам вероятность наступления той или иной проблемы. Он измеряется в пунктах и может колебаться в пределах от -100 до 100: чем выше значение индекса, тем вероятнее, по мнению опрошенных, наступление проблемы.

«Опасения россиян, связанные с международными конфликтами, а также с ростом цен, остались главными факторами, создающими наибольшее напряжение в обществе», – сообщает ВЦИОМ. Показатель опасения международных конфликтов составил 14 пунктов (23 пункта годом ранее). На втором месте – подорожание товаров и обесценивание сбережений. Показатель снизился до минимального значения в 2016 г. – 10 пунктов против 19 пунктов в начале года.

Индекс страхов роста преступности в декабре опустился до -1 пункта. Внутренние беспорядки и конфликты также стали беспокоить меньше (-7 пунктов). За год россиян стали меньше беспокоить возможные проблемы со здоровьем, получением медицинской помощи (-8 пунктов).

Индекс страха снижения доходов в связи с сокращением зарплаты, задержками выплат равен -18 пунктов (в январе составлял -8 пунктов). Индекс страхов потери работы в последние полгода не демонстрировал значимой динамики, в декабре составил -29 пунктов (с -23 пунктов в январе).

Семейные конфликты занимают последнюю строчку в рейтинге страхов россиян: соответствующий показатель индекса составил -50 пунктов.

Опрос был проведен 24–25 декабря среди 1600 человек в 130 населенных пунктах РФ.