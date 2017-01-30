В Славянске во время факельного шествия произошел взрыв

В городе Славянске Донецкой области Украины произошел взрыв во время факельного шествия, посвященного годовщине боя между частями Красной армии и вооруженными формированиями Украинской народной республики. Об этом сообщает региональное управление полиции.

По предварительным данным, в 100 м от участников акции 29 января вечером сработал взрывпакет. В результате взрыва никто не пострадал, повреждены окна медицинского учреждения.

Факельное шествие было посвящено годовщине боя под Крутами в 1918 г. между частями Красной армии и вооруженными формированиями, состоящими из студентов и бойцов казачества, Украинской народной республики. На Украине это сражение стало символом героической борьбы украинской молодежи за независимость родины.