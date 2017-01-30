В Госдуме предлагают освободить многодетные семьи от уплаты налога на имущество

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева предлагает освободить многодетные семьи от уплаты налога на имущество. Соответствующий проект закона размещен в базе законодательной деятельности нижней палаты.

Плетнева отмечает, что особые меры поддержки должны быть выработаны, так как «уровень доходов таких семей и, как следствие, благосостояние, как правило, снижается с появлением в семье каждого следующего ребенка».

Поправки предлагают предоставить членам многодетных семей право на налоговую льготу в отношении налога на имущество физических лиц, дополнив ст. 407 Налогового кодекса РФ соответствующими положениями.

В результате принятия законопроекта более 1 млн многодетных семей будут освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц, отмечается в пояснительной записке.