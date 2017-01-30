Навального и Офицерова принудительно доставят на заседание по делу «Кировлеса»

Судья Ленинского районного суда Кирова Алексей Втюрин удовлетворил ходатайство гособвинения о приводе Алексея Навального и Петра Офицерова на заседание по делу «Кировлеса», сообщили агентству «Интерфакс-Поволжье» в суде.

«Оба подсудимых не явились на два судебных заседания, в конце прошлой недели и сегодня, поэтому сторона обвинения выступила с ходатайством об их приводе в суд. Оно было удовлетворено», – сказал собеседник агентства.

По его словам, постановление должны будут исполнить судебные приставы. Следующее заседание суда назначено на 9.00 мск 1 февраля.

Ранее адвокат Офицерова телефонным звонком уведомила суд о своем плохом самочувствии и ее подзащитного, однако до сих пор никаких подтверждающих документов об этом предоставлено не было, добавил собседеник агентства.

Представитель суда также сообщил, что на заседании 27 января сторона обвинения уже ходатайствовала о приводе не явившихся на судебное заседание подсудимых, однако тогда ходатайство было отклонено.