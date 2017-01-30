Число абортов в России за четыре года уменьшилось вдвое – Минздрав

Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что за последние четыре года количество абортов в России уменьшилось в два раза.

Скворцова уточнила, что в 2016 г. число абортов снизилось на 13% (96 300). «За предыдущие годы мы снижали в среднем на 8% в год. В 2015 г. - на 67 000. Очень радует, что из этих девяноста с лишним тысяч [в 2016 г.] 72 000 - это снижение числа абортов по желанию женщины, то есть без медицинских показаний», - сказала глава Минздрава.

Скворцова также рассказала о расширении ЭКО. По ее словам, если в 2007 г. проводилось 522 подобные процедуры, то сейчас, по предварительным данным, проводится около 116 000. Скворцова отметила, что потенциал расширения оказания процедур ЭКО - примерно 30 000 процедур.