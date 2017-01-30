ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу россиянки по делу о «резиновых квартирах»

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу гражданки России Татьяны Котляр, которая оспаривает решение властей страны признать ее виновной по делу о незаконной миграции, говорится в коммюнике суда, распространенном в понедельник.

В жалобе указывается, что российские судебные власти вынесли вердикт, согласно которому Котляр признана виновной в регистрации лиц по Государственной программе содействия добровольному переселению соотечественников из-за рубежа.

«Являясь владельцем своей квартиры, я прописываю там всех, кто в такой регистрации нуждается. Речь идет о "резиновой квартире", которая стала таковой по моей воле, и я зарегистрировала там более 100 человек», - говорится в жалобе калужской правозащитницы Котляр.

По мнению Котляр, российские власти нарушили статью 7 (наказание исключительно на основании закона) и статью 10 (свобода выражения мнения) Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В свою очередь, судьи ЕСПЧ адресовали России два вопроса, а именно - было ли совершено правонарушение тогда, когда закон уже установил за него уголовную ответственность, а также было ли зафиксировано нарушение свободы выражения мнения истицы.