Скворцова опровергла запрет на продажу табака родившимся после 2015 года

Предложение ограничить продажу табака родившимся после 2015 г. россиянам является частью концепции, оно не превратится в закон, заявила глава Минздрава России Вероника Скворцова.

«Мы понимаем, что когда в 2033 г. этим детишкам будет 18 лет, то получается, если читать совершенно аутентично, один в один то, что написано, - что они придут в магазин, и им не продадут сигареты, а тому, кто на год старше, 19-летнему, ему продадут, и тот еще спекулировать будет. Поэтому нет задачи вводить какие-то ограничения прав людей, тем более таких одиозных. Речь идет о том, что мы пользуемся этой концепцией с тем, чтобы влиять на общественное сознание», - сказала Скворцова.

Она продолжила: «Это же в закон не превратится, это рамочная концепция».

Ранее СМИ сообщили, что Минздрав подготовил новую антитабачную концепцию. Документ, по данным газеты, уже направлен в федеральные ведомства для согласования. Один из ключевых пунктов концепции - запрет на продажу табака людям, родившимся в 2015 г. и позже, даже после достижения ими совершеннолетия.