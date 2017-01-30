В марте состоится встреча Путина и Эрдогана в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что заседание российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня планируется на начало марта.

«Да. В настоящее время активно идет подготовка к проведению этой встречи», - сказал он «Интерфаксу».

Так он прокомментировал сообщения о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Москву в начале марта для проведения вместе с Владимиром Путиным заседания российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что заседание Совета сотрудничества может состояться в ближайшее время в Москве.

Последнее, пятое, заседание Совета состоялось в декабре 2014 г.