В марте состоится встреча Путина и Эрдогана в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что заседание российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня планируется на начало марта.
«Да. В настоящее время активно идет подготовка к проведению этой встречи», - сказал он «Интерфаксу».
Так он прокомментировал сообщения о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Москву в начале марта для проведения вместе с Владимиром Путиным заседания российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.
Ранее турецкие СМИ сообщали, что заседание Совета сотрудничества может состояться в ближайшее время в Москве.
Последнее, пятое, заседание Совета состоялось в декабре 2014 г.