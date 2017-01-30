Порошенко пригласил Меркель посетить Украину

Президент Украины Петр Порошенко пригласил канцлера Германии Ангелу Меркель посетить Киев.

«Я хотел пригласить госпожу Меркель посетить Украину в удобное для нее время», - сказал украинский лидер, выступая перед переговорами с канцлером в Берлине.

Порошенко хотел бы обсудить с Меркель реализацию договоренностей с ЕС, в том числе и завершение ратификации соглашения об ассоциации, завершение процесса предоставления Украине безвизового режима, макрофинансовой помощи и других процессов. Он надеется «на укрепление энергетической солидарности и сотрудничества между Украиной и Германией». По его словам, необходимо «найти общие подходы к "Северному потоку - 2" и OPAL.