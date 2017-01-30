ЕСПЧ обязал Россию выплатить обвиняемым в убийстве Немцова 13 000 евро

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить компенсацию в размере 13 000 евро братьям Анзору и Шадиду Губашевым. Они проходят обвиняемыми по делу об убийстве политика Бориса Немцова, передает «РИА Новости» со ссылкой на их адвоката Мусу Хадисова.

«Суд удовлетворил нашу жалобу и постановил взыскать в пользу Губашевых компенсацию по 6500 евро каждому. Мы жаловались на условия содержания подсудимых: задержка с доставкой в суд, нарушение режима питания, применение наручников», – пояснил адвокат. По его словам, ЕСПЧ признал нарушением прав Губашевых и несвоевременное рассмотрение их апелляционных жалоб.

Братьев Губашевых обвиняют в том, что они в составе ОПГ совершили убийство Немцова. Обвиняемым грозят пожизненные сроки. Следственный комитет пришел к выводу, что Шадид перевозил членов ОПГ по Москве и области, вел скрытое наблюдение за Немцовым, а также передал убийцам автомобиль, на котором они скрылись после совершения преступления. Следователи считают, что Анзор вел наблюдение, перевозил участников ОПГ и использовал автомобиль для совершения преступления.

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