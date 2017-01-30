Суд оставил в силе решение о взыскании с «Антонова» 180 млн рублей в пользу Минобороны России

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность взыскания с украинского предприятия «Антонов» 180,3 млн руб. в пользу российского Минобороны за неисполнение договора по постройке самолета Ан-70, передает ТАСС.

«Суд постановил: решение Арбитражного суда города Москвы от 25 ноября 2016 г. <...> оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения. Полный текст постановления будет отправлен по почте сторонам в установленные законом сроки. Постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в двухмесячный срок», - заявил судья, оглашая решение по делу.

Представители компании «Антонов» отказались комментировать возможность подачи ими апелляции.