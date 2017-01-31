США перебросят танки из Польши в страны Балтии – WSJ

Вашингтон намерен перебросить часть танков M1A2 Abrams из Польши в страны Балтии, к российским границам, пишет The Wall Street Journal. Это крупнейший маневр такого рода со времен холодной войны. Переброска произойдет по завершении совместных американо-польских учений. Численность танкового подразделения не уточняется. Отмечается лишь, что на Балтике оно будет находиться на ротационной основе, до весны.

Решение о размещении танков в Польше было принято на саммите НАТО в 2016 г. Численность бригады составляет 3500 солдат. В их распоряжении, в частности, 87 танков Abrams и 18 самоходных 155-миллиметровых гаубиц Paladin. В апреле в Польше должен появиться многонациональный батальон альянса, состоящий из 800 солдат, в основном из США. В него также войдут представители Румынии, Польши, Германии и Великобритании.

Также США усиливает свое присутствие в Европе за счет увеличения вертолетной группировки, а также развертывания дополнительных подразделений, включающих 900 солдат.

Ранее президент США Дональд Трамп называл НАТО устаревшей организацией.