Шойгу намерен ввести единую форму для руководства оборонных предприятий – «Коммерсантъ»

Министр обороны России Сергей Шойгу предлагает ввести единую форму для руководства предприятий оборонно-промышленного комплекса, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на топ-менеджеров предприятий ОПК. Форма со знаками отличия рекомендована для предприятий, которые «выполняют задачи в интересах ведомства и в которых не предусмотрена государственная гражданская служба», отмечает собеседник издания. Соответствующие документы недавно начали поступать в представительства Минобороны на предприятиях, а оттуда – гендиректорам.

Инициатива ввести единую форму возникла после единого дня приемки, когда Шойгу принимал доклады у военных в форме, главы предприятий выступали в костюмах, а нижестоящий состав был или в свободной одежде, или и вовсе в майках. А уже через несколько дней 27 июля на коллегию Минобороны был вынесен вопрос о единой форме. Ее предложено сделать в черных тонах, по аналогии с повседневным костюмом для российских военнослужащих, а в качестве знака отличия – пятиконечная звезда. Слева на груди предусмотрено место для госнаград и знаков отличия, ниже – для фамилии и инициалов. Справа – для плашки с названием организации. На правом плече – нарукавный знак с эмблемой компании. Шойгу это предложение поддержал, отмечает издание. Его резолюция «Согласен» появилась на письме от 15 декабря.

Ношение формы будет предусмотрено «во время участия в совместных мероприятиях, проводимых Минобороны».