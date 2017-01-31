Чайка: В деле Улюкаева доказательная база более чем убедительна

Генеральный прокурор России Юрий Чайка считает, что в деле бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева достаточно доказательств для его привлечения к ответственности, назвав его «чистой уголовщиной».

«Ответственно говорю: доказательная база более чем убедительна. Человек перепутал государеву службу и свой карман, – заявил в интервью ТАСС генпрокурор Юрий Чайка. – Как можно требовать дополнительную сумму за выполнение должностных обязанностей? Если не хватает зарплаты чиновника, иди в частный сектор, пробуй заработать в бизнесе!»

По данным СКР, Улюкаев 15 ноября был задержан с поличным при получении взятки в размере $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, благодаря которой «Роснефть» купила госпакет акций «Башнефти». Законность самой сделки не оспаривается. После этого Улюкаев был помещен под домашний арест, а сразу после этого решения суда президент Владимир Путин отправил его в отставку в связи «с утратой доверия».

Басманный суд Москвы 10 января продлил срок домашнего ареста Улюкаева до 15 апреля. 14 декабря Басманный суд арестовал денежные средства и монеты из драгоценных металлов Улюкаева в общей сумме около 500 млн руб. У Улюкаева также арестовано 15 объектов недвижимости, которые оцениваются как минимум в 564 млн руб.