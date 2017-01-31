В фонд Навального пришли судебные приставы

Судебные приставы пришли в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, сообщила Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

30 января судья Ленинского районного суда Кирова Алексей Втюрин удовлетворил ходатайство гособвинения о приводе Алексея Навального и Петра Офицерова на заседание по делу «Кировлеса». По его словам, постановление должны будут исполнить судебные приставы. Следующее заседание суда назначено на 9.00 мск 1 февраля.

Ранее адвокат Офицерова телефонным звонком уведомила суд о своем плохом самочувствии и ее подзащитного, однако до сих пор никаких подтверждающих документов об этом предоставлено не было, добавил собседеник агентства.

Представитель суда также сообщил, что на заседании 27 января сторона обвинения уже ходатайствовала о приводе не явившихся на судебное заседание подсудимых, однако тогда ходатайство было отклонено.