Росавиация: Нидерланды намеренно затягивают расследование по MH17

Нидерланды умышленно затягивают расследование катастрофы MH17: Россия передала первичные данные РЛС еще три месяца назад, но о том, что там не могут их расшифровать, стало известно лишь недавно, сказал сегодня замруководителя Росавиации Олег Сторчевой.

В минувшие выходные СМИ сообщили, что прокуратура Нидерландов не смогла расшифровать данные с радаров, переданные Россией, поскольку их формат не соответствует международным стандартам. Следователи направили в Москву запрос на предоставление этих данных в подлежащем расшифровке формате.

«Международная организация ICAO рекомендует в случае проведения расследования привлекать специалистов, разработчиков, оборудование, чтобы декодировать информацию и получить объективные данные. Также вызывает недоумение тот факт, что на то, чтобы такую информацию представить, у голландской стороны ушло более трех месяцев. Данные нами были переданы еще в прошлом году. Это чисто технический вопрос, который при совместной работе можно было сразу решить», – сказал Сторчевой.

Он напомнил, что Россия не впервые говорит о том, что в Голландии затягивают расследование авиакатастрофы. «Затягивание таких сроков – это желание голландской комиссии преднамеренно ввести в заблуждение общественность. И в работе технической комиссии, и при работе следственной комиссии мы говорили о том, что мы открыты к сотрудничеству», – заявил замглавы Росавиации.