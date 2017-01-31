Freedom House назвала Россию несвободной страной, покушающейся на демократические режимы

Международная организация Freedom House в ежегодном отчете присвоила России категорию несвободной страны. Авторы исследования назвали Россию страной с репрессивной средой, покушающейся на гражданские и демократические свободы в других государствах.

Согласно инфографике, на которой уровень свободы оценивался по шкале от 0 до 100 единиц (это самый лучший результат), Россия находится на отметке в 20 пунктов. Рядом с Россией в рейтинге расположились Китай и Конго, которые получили по 19 пунктов, и Иран с 17 пунктами. При этом результат Сирии – минус 1 единица по шкале от 0 до 100, у КНДР – 3, у Узбекистана – 3, а Туркменистана – 4.

Наилучшие показатели в 100 единиц оказались у североевропейских стран: Финляндии, Норвегии, Швеции. Канада набрала 99 пунктов, Австралия – 98, а США – 89.