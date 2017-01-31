Директор Эрмитажа констатировал «дикую провинциализацию» Петербурга

«Происходит дикая провинциализация города Санкт-Петербурга», - считает гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Так он охарактеризовал на пресс-конференции «истории» «с Европейским университетом и с Исаакиевским собором, и со многими другими вещами», цитирует «Интерфакс». Исаакиевский собор власти города решили передать в безвозмездное пользование РПЦ. Рособрнадзор пытается лишить Европейский институт лицензии за неустраненные нарушения, а комитет имущественных отношений Петербурга в одностороннем порядке прервал договор аренды здания университета - из-за несогласованной установки кондиционеров и окон и других нарушений.

«Я написал письмо не в патриархию, а патриарху. Он сказал, что готов со мной поговорить. Вы не узнаете ответа», - сказал также Пиотровский про спор вокруг судьбы Исаакия. «Интерфакс» считает, что это означает, что обсуждение вопроса не будет публичным.

«Все уже написано, есть обращение епархии. Епархия так же, как патриарх, сказала о том, что готова обсуждать с музейным сообществом все вопросы, связанные с музейными делами - и с Исаакием тоже. И также написано, что мнение отдельных представителей духовенства не является общим мнением епархии», - цитирует Пиотровского ТАСС.

Ранее сообщалось, что Пиотровский предложил патриарху отозвать просьбу об Исаакии и отложить решение этого вопроса на время, поскольку сейчас эта тема вызвала конфликт в обществе. Его обращение было выложено на сайте союза музеев России. Он выразил мнение, что сейчас Церкви «переданы практически все храмы и иные сооружения, необходимые для возрождения полноценной религиозной жизни в России, и речь сегодня идёт о считанных объектах, имеющих знаковое, особое значение не только для Церкви, но и для всего многоконфессионального, многонационального российского общества». Также он выразил мнение, что «согласие в обществе важнее любого имущества».

На это Санкт-Петербургская епархия отреагировала резко, порекомендовав Пиотровскому заниматься своим музеем, в котором проходят «провокационные выставки, подобные выставке Яна Фабра».