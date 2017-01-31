Украина потратит 200 млн гривен на защиту границы с Россией

Государственная пограничная служба Украины разрабатывает новую интеллектуальную модель комплексной системы защиты и охраны украинско-российской госграницы, на обустройство границы в 2017 . запланировано 200 млн грн.

«Сейчас пограничное ведомство создает принципиально новую интеллектуальную модель комплексной системы защиты и охраны границы, где различные инженерно-технические средства дополняют друг друга. Также данная модель включает и элементы обороны», - говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы во вторник.

Согласно задачам на 2017 г., запланировано завершение инженерно-технического обустройства участков трех подразделений в пределах Харьковской области и продолжение работы в Луганской области.

Кроме того, запланирована установка системы видеоконтроля и сигнализации на участках четырех подразделений в Харьковской области. Также планируется продолжить развертывание (реконструкция, обустройство) пограничных подразделений, а именно: ввести в эксплуатацию три объекта в Сумской, Черниговской и Харьковской областях.

В сентябре 2014 г. бывший на то время премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил о начале проекта «Стена». По информации Государственной пограничной службы Украины, на обустройство госграницы с Россией в 2016 г. потрачено 120 млн грн из 200 млн грн, предусмотренных бюджетом.