Росгвардия предлагает ввести в УК статью о нарушении антитеррористической безопасности

Росгвардия выступает с предложением добавить в Уголовный кодекс России статью о нарушении требований к антитеррористической защищенности объектов и мест массового пребывания людей. Ведомство предлагает по данной статье максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, передает ТАСС.

Соответствующий законопроект предусматривает появление в составе УК статьи под названием «Нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий (за исключением объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и объектов топливно-энергетического комплекса), мест массового пребывания людей».

Если деяние, подпадающее под данную статью, влечет за собой по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека или причинение ущерба в размере более 1 млн руб., то наказание предусматривает штраф в размере от 600 000 руб. до 1 млн руб. либо ограничение свободы на срок до трех лет.