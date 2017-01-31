При крушении вертолетов в Конго погибли два российских пилота – СМИ

При крушении двух военных вертолетов Ми-24 армии Демократической Республики Конго (ДКР) на востоке страны погибли два российских пилота. Об этом заявил генерал армии ДРК Леон Мушале, передает AFP. По его словам, вертолеты потерпели крушение в пятницу в одном из горных районов из-за сложных метеоусловий.

Вместе с тем в комментарии «РИА Новости» посольство России в ДРК не подтвердило информацию о гибели российских летчиков. По сведениям дипмиссии, граждан России среди членов экипажа не было.

Кроме того, сообщается, что миротворцы ООН нашли пятерых пострадавших членов экипажа вертолета. По их данным, трое из них россияне.