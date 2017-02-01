ЦРУ отказалось говорить о передаче сотрудниками ФСБ информации для американской разведки

Сообщения о передаче сотрудниками ФСБ, обвиненными в госизмене, секретных данных в адрес американской разведки в ЦРУ не комментируют. «Мы отказываемся это комментировать», - заявил «Интерфаксу» представитель ЦРУ.

Ранее источники агентства сообщили, что в госизмене и передаче данных обвиняется руководитель ЦИБ ФСБ России Сергей Михайлов и его заместитель Дмитрий Докучаев. «Начальник отдела Центра информационной безопасности ФСБ РФ Сергей Михайлов и его заместитель Дмитрий Докучаев обвиняются в том, что, нарушив присягу, стали сотрудничать с ЦРУ», - сказал один из собеседников агентства. По делу арестованы четыре человека, «в качестве соучастников фигурируют до восьми человек. Обвинение предъявлено только четверым, остальные могут отделаться статусом свидетеля», - уточнил он.

Другой источник агентства рассказал, что «Ттемы хакерских атак и предательства как бы накладываются друг на друга по делу, но не пересекаются», - пояснил еще один собеседник агентства. По его словам, кто-то из фигурантов дел разрабатывал и применял схемы кибератак, а кто-то сотрудничал с иностранными спецслужбами.

Ранее на сайте телеканала «Царьград» сообщалось, что Михайлов был причастен к деятельности группы хакеров под названием «Шалтай-Болтай» и мог быть их непосредственным куратором.

Источники «Новой газеты» утверждают, что именно от Михалова американская разведка получила информацию о кибератаке на избирательные системы в американских штатах Аризона и Иллинойс. ЦРУ отказалось говорить о передаче сотрудниками ФСБ информации для американской разведки