WikiLeaks публикует досье на фаворитов президентской кампании во Франции

Портал WikiLeaks опубликовал досье на кандидатов в президенты Франции Франсуа Фийона и Марин ЛеПен, сообщает организация в своем аккаунте в Twitter. Из архивов Фийона в сеть выложено 3630 документов, у ЛеПен – 1138. По данным соцопросов, у обоих кандидатов высоки шансы выйти во второй тур выборов.

8 января 2017 г. министр обороны Франции Жан-Ив ле Дриан указал не то, что за 2016 г. его страна зафиксировала удвоение кибератак, и было бы наивно думать, что она не станет целью хакеров перед апрельскими выборами по примеру США.

В ходе президентской кампании в США в 2016 г. портал публиковал переписку главы избирательного штаба кандидата от демократов Хиллари Клинтон Джона Подесты. В адрес руководства сайта звучали обвинения в том, что он публикует документы, украденные хакерами, но все они отвергались.