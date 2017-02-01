Израиль решил построить еще 3000 единиц жилья в поселениях

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министерство обороны согласовали строительство еще 3000 единиц жилья в поселениях на Западном берегу Иордана. Как пишет Jerusalem Post, это объявил 1 февраля министр обороны Авигдор Либерман. 24 января, вскоре после инаугурации президента США Дональда Трампа, Нетаньяху объявил о планах построить еще 2500 единиц жилья. Сейчас, анонсируя новый план, Либерман заявил о начале новой эры, когда жизнь «в Иудее и Самарии потечет обычным чередом».

Jerusalem Post отмечает, что заявления о планах по столь масштабным объемам строительства в поселениях, сделанные с таким маленьким интервалом, являются «почти беспрецедентными».

В конце декабря Совет безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Израилю прекратить поселенческую деятельность, США впервые не воспользовались правом вето. Дональд Трамп ранее давал понять, что будет занимать более произраильскую позицию по сравнению с администрацией Барака Обамы, и уже назначил послом в Израиль сторонника поселений. Руководство Израиля не намерено отказываться от строительства поселений.