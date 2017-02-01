Пан Ги Мун отказался выдвигаться в президенты Южной Кореи

Бывший генсек ООН Пан Ги Мун отказался выдвигаться в президенты Республики Корея. Как передает «Ренхап», он заявил это на незапланированной пресс-конференции в парламенте 1 февраля. Политик признал, что у него были амбиции возглавить и объединить страну и добиться изменения ее политики. Однако он отказался от этих планов из разочарования. По его оценке, местечковость и эгоизм позиций определенных политических кругов делают любое сотрудничество с ними бессмысленными.

Пан Ги Мун в течение 10 лет был генеральным секретарем ООН. В страну он вернулся 12 января и с тех пор считался одним из основных фаворитов на пост президента. «Ренхап» напоминает, что он с тех пор изучал возможности запустить полноценную предвыборную кампанию, а его противники стали критиковать его политические взгляды и выдвигать обвинения в коррупции в отношении самого Пан Ги Муна или его родственников.