BBC узнала о попытках Дэвида Кэмерона добиться увольнения главреда Daily Mail

Владелец британской газеты Daily Mail Джонатан Хармсворт, лорд Ротермир рассказал ее главному редактору Полу Дейкру, что экс-премьер Дэвид Кемерон просил его «приструнить» Дейкра, а затем и уволить за то, что газета присоединилась к кампании за выход королевства из Евросоюза. Это сообщает BBC Newsnight со ссылкой на источник. По его сведениям, эти просьбы звучали в ходе подготовки к референдуму по Brexit. Лорд Ротермир сам был противником Brexit, его газета, адресованная массовому читателю, активно агитировала «за», что, по мнению некоторых наблюдателей, частично повлияло на итоги голосования. После того как большинство избирателей проголосовали за выход из ЕС, Кэмерон как сторонник сохранения членства в ЕС заявил об отставке. Пресс-секретарь экс-премьера заявил, что не думает, что тот мог определять, кто будет главным редактором Daily Mail.

По информации ВВС, Кэмерон просил самого Дейкра «сбавить обороты» при личной встрече в резиденции на Даунинг-стрит, 10, которая прошла в закрытом режиме 2 февраля 2016 г., в день, когда председатель Европейского совета Дональд Туск обнародовал детали предложения Лондона по условиям возможного выхода из ЕС. В начале марта главред Daily Mail узнал о просьбе Кэмерона его уволить от источника в парламенте. Сам Дейкр в течение 25 лет является убежденным евроскептиком, он говорил, что не намерен менять редакционную политику, так как уверен, что и его читатели придерживаются таких же взглядов. После того как он узнал о попытках премьера добиться его смещения, его решимость агитировать за Brexit усилилась, сообщает ВВС.

Лорд Ротермир сообщил Дейкру о давлении со стороны Кэмерона только после референдума в июле.

Представитель владельца издания отказался комментировать информацию о возможных просьбах со стороны экс-премьера. Он сказал, что в течение долгих лет такое давление не раз оказывалось на лорда Ротермира и более чем одним премьер-министром, но он никогда не вмешивался в редакционную политику принадлежащих ему изданий.

Дейкр от комментариев также отказался, но заявил, что все 25 лет пользовался полной свободой действий и Джонатан Ротермир и его отец не вмешивались в его редакционную политику.

Представитель Кэмерона заявил, что тот считает, что для СМИ было неправильно агитировать за выход страны из ЕС и что он в частном порядке высказывал это мнение и главному редактору Daily Mail и ее владельцу.