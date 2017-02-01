Совфед призвал Раду прекратить агрессию в Донбассе

Совет Федерации обратится к Верховной раде с призывом добиться прекращения агрессии в Донбассе и соблюдения минских соглашений. Как передает ТАСС, это предложил на пленарном заседании председатель комитета палаты по международным делам Константин Косачев. Спикер Валентина Матвиенко это поддержала. Обращение будет подготовлено. Вскоре Косачев сообщил, что обращение уже было направлено украинским нардепам в устной форме.

Косачев напомнил, что в последние три дня в Донбассе резко обострилась ситуация. По его словам, это было вызвано «агрессией и провокацией украинских властей». «Украинские военные ведут прицельный обстрел из тяжелых орудий, в результате чего гибнут мирные жители», - заявил он, сославшись на «данные объективного контроля», и добавил, что «эта провокация похожа на хорошо отрежиссированный спектакль». По мнению сенатора, «украинские власти делают все возможное для срыва минских соглашений», а военные на местах в обход соглашений пытаются занять нейтральные территории и сдвинуть линию соприкосновения. Сенаторам следует призвать депутатов Рады повлиять на ситуацию, считает он.

Украинская сторона винит в обострении ситуации под Авдеевкой сепаратистов, которые обстреливают позиции ВСУ из жилых кварталов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 31 января, что Авдеевку атаковали «самостийные отряды».

Штаб Антитеррористической ситуации, к примеру, утром 1 февраля сообщил, что сепаратисты продолжили обстрел позиций ВСУ под Авдеевкой и использовали «реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", артиллерию калибра 152 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие», передает УНИАН.