Экс-сотрудников ФСБ и «Лаборатории Касперского» обвинили в госизмене

Адвокат одного из арестованных по делу в отношении бывших сотрудников ФСБ и бывшего менеджера «Лаборатории Касперского» подтвердил, что им предъявлено обвинение в госизмене в пользу США.

«Михайлову, Докучаеву и Стоянову предъявлено обвинение в государственной измене в пользу США», - сообщил «Интерфаксу» адвокат одного из них, руководитель «Команды 29» Иван Павлов.

Адвокат не уточнил, чьи интересы он представляет, добавив, что его подзащитный вину не признает. Он также сообщил, что не видел в материалах дела сведений о предполагаемом основателе хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимире Аникееве.