Марин Ле Пен не вернула Европарламенту 300 000 евро вопреки требованиям

Лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен не вернула вовремя Европарламенту 300 000 евро, которые, как считают в Брюсселе, она потратила незаконно. Как сообщает ВВС, крайний срок для возвращения этих денег истек в ночь на 1 февраля. Ле Пен говорила, что не собирается уступать этому требованию.

В Европарламенте считают, что Ле Пен незаконно использовала средства этой структуры для оплаты труда своей помощницы и близкой подруги Катрин Гризе. Та в основном работала за эти деньги в штаб-квартире «Национального фронта» в Париже, в Брюсселе считают, что деньги Европарламента Гризе должна была отрабатывать преимущественно в Брюсселе или Страсбурге, таково было условие предоставления этих средств.

Если Ле Пен не вернет эти деньги, ей грозят штрафные санкции: Европарламент может начать удерживать до половины полагающейся ей как депутату зарплаты и пособий. По оценкам оппонентов политика, в месяц она может получать до 11 000 евро как депутат Европарламента.

Ле Пен заявила, что стала жертвой «политически мотивированной вендетты».

ВВС напоминает, что Марин Ле Пен считается одним из лидеров президентской гонки во Франции, опросы предсказывают ей выход во второй тур. В случае победы она обещала устроить референдум о членстве Франции в ЕС. Одного из ее основных соперников, Франсуа Фийона, тоже обвиняют в коррупции: его жену подозревают в получении 834 000 евро за фиктивную работу, он это отрицает.