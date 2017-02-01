Минобороны Украины признало наступление в Донбассе

Заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский заявил, что военные Украины осуществляют в Донбассе наступательные действия.

«На сегодняшний день, как бы оно ни было, но метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись [вперед]», - заявил он журналистам, комментируя ситуацию в Авдеевке.

Тем не менее Павловский выразил надежду, что на встрече представителей контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, начало которой запланировано на 16.00 мск в Минске, удастся достичь договоренности о взаимном прекращении огня.

Накануне обстановка в зоне вооруженного конфликта в Донбассе снова резко обострилась. По данным миссии ОБСЕ, в первый день активных действий, 29 января, в треугольнике Донецк – Авдеевка – Ясиноватая ею было зафиксировано около 2300 разрывов.

В понедельник в результате обстрелов жители Авдеевки остались без отопления, а ночная температура тем временем упала до -20 градусов. Сегодня стало известно, что жители Донецка и частично Макеевки остались без водоснабжения из-за обстрела фильтровальной станции.

Военные ДНР и украинские военные обвиняют друг друга в обстрелах и нарушениях минских договоренностей. Пресс-секретарь президента России заявил, что Москва располагает данными о том, что обострение в районе Авдеевки произошло по инициативе украинской стороны.