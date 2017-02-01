В Стамбуле вооруженный полицейский забаррикадировался в психиатрической клинике

В Стамбуле вооруженный мужчина закрылся в помещении в психиатрической клинике Cerahpasa, сообщают турецкие СМИ. Сначала сообщалось, что он захватил заложников. Затем CNN Turk сообщила, что это сотрудник полиции, который пытался застрелиться и которого в больнице пытались лечить в течение двух лет. Как заявил главврач клиники доктор Зекайи Кутлубай, врачи оценивают состояние больного как не вполне хорошее. Он заверил, что никого в заложники больной не взял.

На место отправлены силы полиции. Полицейские уже вступили с коллегой в переговоры и призывают его сдать оружие. CNN напоминает о напряженной обстановке в стране. После летней попытки военного переворота правительство Реджепа Эрдогана провело массовые чистки в полиции и других силовых структурах. 20 декабря посла России в Турции Андрея Карлова расстрелял сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, который затем был убит на месте преступления.