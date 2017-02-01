Лидер молодых инноваторов оштрафован на 50 000 рублей за одобрение теракта в гей-клубе в Орландо

Приволжский окружной военный суд оштрафовал на 50 000 руб. жителя Татарстана Рамиля Ибрагимова за публичное оправдание терроризма, сообщает «Интерфакс». Ибрагимов руководит Союзом молодых лидеров инноваций, с марта 2013 г. до мая 2014 г. он был директором по развитию бизнеса международного венчурного фонда Runa Capital. На его странице в одной из соцсетей 13 июня появился пост с одобрением человека, который накануне убил 49 человек в гей-клубе во Флориде. Этот пост стал поводом для уголовного дела.

Гособвинение просило отправить Ибрагимова в колонию-поселение на три года. Оно решит, будет ли обжаловать приговор, после изучения полного его текста и протокола судебного заседания, передает ТАСС. Ранее Ибрагимов заявлял,что не поддерживает терроризм, а просто «воспользовался своим конституционным правом и высказал свое мнение». Судя по скриншоту его поста, который публиковал, к примеру, Tjournal, он выразил поддержку террористу от имени Союза молодых лидеров инноваций.

Гражданин США афганского происхождения Омар Матин в ночь на 12 июня 2016 г. открыл стрельбу в гей-клубе Pulse города Орландо, убил 49 человек и 53 человека ранил. Перед тем как его застрелили полицейские, он заявил о верности «Исламскому государству» (ИГ, запрещено в России).