Россия отказала в визах норвежским депутатам из-за Шпицбергена

Отказ в российских визах группе норвежских парламентариев связан с решением Норвегии ограничить доступ на Шпицберген лицам, в отношении которых действуют международные ограничительные меры. Об этом «Интерфакс» сообщил со ссылкой на дипломатический источник.

«Отказ в визах норвежцам - ответная мера на ограничение Норвегией доступа на Шпицберген тех, кто числится в различных санкционных списках, в том числе и в связи ситуацией на Украине», - сказал собеседник агентства.

По сообщениям СМИ, в среду в МИД Норвегии был вызван посол России Теймураз Рамишвили в связи с отказом в российских визах ряду норвежских депутатов, которые планировали в начале феврале посетить Москву. Там у них, в частности, была запланирована встреча с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.

18 апреля 2015 г. вице-премьер Дмитрий Рогозин в ходе поездки в Арктику для открытия полярной станции «Северный полюс - 2015» посетил архипелаг Шпицберген, чем вызвал негативную реакцию норвежских властей. Они обратились к России за разъяснениями в связи с посещением Рогозиным Шпицбергена.

Рогозин занесен в санкционный список ЕС и Норвегии в связи с событиями на Украине. «Мы четко выразили российскому посольству в Осло, что появление людей, занесенных в санкционный список, на Свальбарде (Шпицбергене) нежелательно», - сообщил тогда представитель МИД Норвегии Фроде Андерсен.

В Москве остановку на Шпицбергене Рогозина, возглавляющего комиссию по вопросам развития Арктики, объяснили логистическими причинами.

В августе 2015 г. Норвегия приняла временное предписание о депортации с архипелага Шпицберген лиц, находящихся под международными санкциями. МИД России выразил протест в связи с этим решением Осло, отметив, что «действия норвежской стороны не соответствуют духу международного сотрудничества на Шпицбергене на основе договора о Шпицбергене 1920 г.».