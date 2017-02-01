Министр обороны Украины: украинский самолет обстрелян Россией

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что самолет ВС Украины был обстрелян с российской стороны. Об этом Полторак написал в своем Facebook.

«Сегодня, 1 февраля 2017 г., при выполнении тренировочного полета в исключительной (морской) экономической зоне Украины, в районе Одесского газового месторождения с ранее захваченных Россией буровых вышек из стрелкового вооружения был обстрелян транспортный самолет Ан-26 ВВС Украины», - говорится в сообщении. По словам министра обороны, самолет получил незначительные повреждения в виде 3-сантиметрового пулевого отверстия в обшивке, экипаж не пострадал и продолжил выполнение задания. Полторак указал, что во время инцидента экипажем была зафиксирована работа РЛС зенитно-ракетного комплекса в «активном режиме, который используется для наведения ракет».

Полторак доложил об инциденте президенту Украины Петру Порошенко, написал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

Первым об обстреле украинского Ан-26 сообщил ресурс «Думская» со ссылкой на ВМС Украины. По этой версии, инцидент произошел в 10.20 (11.20 мск) 1 февраля, обстрел велся с одной из «вышек Бойко» - буровых установок для добычи нефти и газа на черноморском шельфе. За эти вышки в свое время Украина заплатила по $400 млн, они арестованы киевским судом по делу о коррупции в минэнерго страны, в котором фигурирует экс-министр Юрий Бойко. По данным ресурса, в районе вышек находился малый противолодочный корабль Черноморского флота России.

Комментариев российской стороны пока не последовало.