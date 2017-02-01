В Пензе из-за новой коммунальной аварии более 200 домов остались без отопления

Более 200 домов из-за коммунальной аварии остались без отопления в Пензе, передает ТАСС со ссылкой на заявление замруководителя администрации города Юрия Ильина.

«Утечка на магистральной трубе диаметром 800 мм, пока об ущербе говорить рано. 206 домов остались без отопления на 20 часов. Надо оценить ситуацию», - сказал он.

Это уже второе ЧП в городе с теплоснабжением менее чем за неделю.

26 января из-за обрушения крыши в газотурбинном цехе на ТЭЦ-1 и прорывов на теплотрассах без тепла в 20-градусный мороз остались более 75 000 человек, проживающих более чем в 400 домах.