Россия и Япония договорились о начале консультаций по использованию Южных Курил

Россия и Япония договорились о начале первого раунда консультаций о совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах, сообщил сегодня МИД России.

«1 февраля в Москве состоялись российско-японские межмидовские консультации. С российской стороны в них принял участие заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Игорь Моргулов, с японской стороны – заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Акиба, - говорится в сообщении. - Достигнута договоренность о проведении в марте с. г. в Токио первого раунда двусторонних консультаций по вопросам совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах».

В декабре 2016 г. на встрече в японском городе Нагато (префектура Ямагути) президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ согласовали текст заявления о начале консультаций экспертов об условиях и форме совместной хозяйственной деятельности на четырех южнокурильских островах.

Совместное хозяйствование на четырех островах, которые в Японии считают своими и называют Северными территориями, будет вестись в рыболовстве, марикультуре, туризме, медицине, экологии и прочих областях, на основе российского законодательства. Вопрос принадлежности островов на переговорах Путина и Абэ не поднимался, подтвердил тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.